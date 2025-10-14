Equipe de boxe de Campo Grande conquista bicampeonato estadual em Corumbá

A Boxe Elite, de Campo Grande, sagrou-se bicampeã do Campeonato Estadual de Boxe, realizado nos dias 11 e 12 de outubro no ginásio municipal de Corumbá.
A equipe, liderada pelo professor Paulo Lima, conquistou sete medalhas de ouro e uma de prata entre os oito atletas inscritos, superando a Pugillus, de Corumbá.
O terceiro lugar ficou com a Pantanal Fight, de Ladário, seguida pela Academia 1º Round, de Campo Grande, em quarto, e pela Studio Reis, em quinto.
A competição reuniu 70 boxeadores de 13 academias de oito municípios, divididos em três sessões. Esta foi a segunda vez que o Estadual aconteceu em Corumbá, a primeira foi em 2022.
Paulo Lima e Daniel Molina, técnico da Pugillus, também foram reconhecidos como os melhores técnicos, com pontuações de 244 e 228, respectivamente. O terceiro lugar ficou com Amauri Maia, da Pantanal Fight, com 104 pontos.
Atletas confirmam favoritismo
Na categoria super pesado (+90kg), Rodrigo Queiroz, medalhista de bronze do Open Brasil, confirmou seu favoritismo e conquistou o título estadual pela terceira vez, após vitórias em 2020 e 2024.
Entre os destaques da classe elite, o campo-grandense Gabriel Mello venceu na categoria 70kg e foi eleito melhor atleta da classe elite pela segunda vez.
Na classe base (sub-15, sub-17 e sub-19), o boliviano Antony Justiniano, da Pugillus, levou o troféu de melhor atleta, enquanto na classe feminina a corumbaense Tayana Vitório foi premiada na categoria 65kg sub-17.
Todos os campeões
Classe Elite
60kg: Wagner Alves (Pugillus)
65kg: Wesley Botelho (Pugillus)
70kg: Gabriel Mello (Boxe Elite)
75kg: Isac Amorim (Pantanal Fight)
80kg: Fernando Teixeira (Boxe Elite)
85kg: Victor Dualibi (Boxe Elite)
90kg: Pedro Cristaldo (Boxe Elite)
+90kg: Rodrigo Queiroz (Boxe Elite)
Sub-19
55 kg – Cristopher Walace (Pugillus)
60kg – Isac Augusto (Boxe Elite)
75kg – Aron Alvares (Team Marcelo Salas)
Sub-17
70 kg – João Pedro de Oliveira (1º Round)
63 kg – Gabriel Mata Batista (Studio Reis)
60 kg - Antony Justiniano (Pugillus)
50 kg – Daniel dos Santos (Boxe Elite)
56kg Infantil – Davi Lucas (Rav/Corumbá)
Feminino
55kg Elite – Janalice de Moraes (Pantanal Fight)
65kg juvenil – Grazyelle Nicassia) Pugillus)
65kg cadete – Tayana Vitório (Pugillus)
