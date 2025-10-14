Menu
Esportes

Equipe de boxe de Campo Grande conquista bicampeonato estadual em Corumbá

Boxe Elite leva 7 ouros e uma prata na 22ª edição do Campeonato Estadual de Boxe

14 outubro 2025 - 18h54Carla Andréa

A Boxe Elite, de Campo Grande, sagrou-se bicampeã do Campeonato Estadual de Boxe, realizado nos dias 11 e 12 de outubro no ginásio municipal de Corumbá.

A equipe, liderada pelo professor Paulo Lima, conquistou sete medalhas de ouro e uma de prata entre os oito atletas inscritos, superando a Pugillus, de Corumbá.

O terceiro lugar ficou com a Pantanal Fight, de Ladário, seguida pela Academia 1º Round, de Campo Grande, em quarto, e pela Studio Reis, em quinto.

A competição reuniu 70 boxeadores de 13 academias de oito municípios, divididos em três sessões. Esta foi a segunda vez que o Estadual aconteceu em Corumbá, a primeira foi em 2022.

Paulo Lima e Daniel Molina, técnico da Pugillus, também foram reconhecidos como os melhores técnicos, com pontuações de 244 e 228, respectivamente. O terceiro lugar ficou com Amauri Maia, da Pantanal Fight, com 104 pontos.

Atletas confirmam favoritismo

Na categoria super pesado (+90kg), Rodrigo Queiroz, medalhista de bronze do Open Brasil, confirmou seu favoritismo e conquistou o título estadual pela terceira vez, após vitórias em 2020 e 2024.

Entre os destaques da classe elite, o campo-grandense Gabriel Mello venceu na categoria 70kg e foi eleito melhor atleta da classe elite pela segunda vez.

Na classe base (sub-15, sub-17 e sub-19), o boliviano Antony Justiniano, da Pugillus, levou o troféu de melhor atleta, enquanto na classe feminina a corumbaense Tayana Vitório foi premiada na categoria 65kg sub-17.

Todos os campeões

Classe Elite

60kg: Wagner Alves (Pugillus)

65kg: Wesley Botelho (Pugillus)

70kg: Gabriel Mello (Boxe Elite)

75kg: Isac Amorim (Pantanal Fight)

80kg: Fernando Teixeira (Boxe Elite)

85kg: Victor Dualibi (Boxe Elite)

90kg: Pedro Cristaldo (Boxe Elite)

+90kg: Rodrigo Queiroz (Boxe Elite)

Sub-19

55 kg – Cristopher Walace (Pugillus)

60kg – Isac Augusto (Boxe Elite)

75kg – Aron Alvares (Team Marcelo Salas)

Sub-17

70 kg – João Pedro de Oliveira (1º Round)

63 kg – Gabriel Mata Batista (Studio Reis)

60 kg - Antony Justiniano (Pugillus)

50 kg – Daniel dos Santos (Boxe Elite)

56kg Infantil – Davi Lucas (Rav/Corumbá)

Feminino

55kg Elite – Janalice de Moraes (Pantanal Fight)

65kg juvenil – Grazyelle Nicassia) Pugillus)

65kg cadete – Tayana Vitório (Pugillus)

