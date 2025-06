Equipes de Campo Grande vão representar MS na Taça Brasil de Futsal

Saiba Mais Esportes JD1TV: Escolinhas de futebol em Campo Grande formam novos talentos

Duas equipes de Campo Grande estarão representando Mato Grosso do Sul na próxima edição da Taça Brasil de Futsal. Trata-se do Chelsea Brasil MS e do Bayern Futsal, que conquistaram neste final de semana, as categorias sub-12 e sub-15, respectivamente.

A próxima edição do torneio acontece somente no ano que vem, mas com os troféus conquistados no Campeonato Estadual, eles garantiram de maneira antecipada a vaga.

O torneio estadual, inclusive, foi disputado em Ponta Porã e na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

Na categoria sub-12, o Chelsea Brasil superou a equipe do Bayern Futsal pelo placar de 3 a 1. Já na categoria sub-15, o Bayern Futsal demonstrou força para vencer a Escola Titãs, de Ponta Porã, pelo placar de 4 a 1 e conquistar o título.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes JD1TV: Escolinhas de futebol em Campo Grande formam novos talentos

Deixe seu Comentário

Leia Também