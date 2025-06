Escola de Dourados representará o Brasil em corrida em Abu Dhabi

A equipe da BR Racing, da Escola Sesi de Dourados, estará representando não apenas Mato Grosso do Sul, mas como o Brasil, na Stem Racing, na próxima quinta-feira (19), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O evento é a etapa internacional da campeonato e acontecerá no famoso circuito de Yas Marina, também presente na Fórmula 1.

A BR Racing irá disputar o torneio em três categorias: enterprise, engenharia do carro e plano de marketing. Para participar da etapa internacional, a equipe sul-mato-grossense fabricou um carro do zero.

A escuderia garantiu a vaga por atingir boa colocação no Festival Sesi de Educação, realizado em março desse ano.

A final dessa temporada já está confirmada para setembro, em Singapura, uma semana antes do Grande Prêmio de Fórmula 1.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também