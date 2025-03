Espanha e Holanda duelam pela vaga na semifinal da Liga das NaÃ§Ãµes; saiba onde assistir

Espanha e Holanda se enfrentam, novamente, neste domingo (23), às 15h45 (horário de Mato Grosso do Sul), no estádio Mestalla, em Valência, em busca de uma vaga na semifinal da Liga das Nações. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Globoplay.

Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, em Roterdã, as duas seleções chegam ao confronto em condições iguais. No primeiro duelo, a Espanha saiu na frente no placar, mas sofreu a virada e conseguiu o empate apenas nos acréscimos.

O técnico espanhol Luis de la Fuente destacou o equilíbrio entre as equipes, mas declarou confiança na classificação. "Vamos tentar minimizar o potencial da Holanda, que é uma seleção grandíssima. Tive mais posse de bola e finalizações no primeiro jogo, mas a sensação foi de que fomos dominados. Com as nossas armas, podemos complicar a vida da Holanda", afirmou.

Do lado holandês, o técnico Ronald Koeman, reconheceu o favoritismo da Espanha por jogar em casa, mas acredita em um duelo equilibrado. "Logicamente, a Espanha é um pouco mais favorita, pois decide em Valência. Mas tenho certeza de que será um jogo intenso e competitivo, como foi na ida", declarou.

