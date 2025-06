Espanha e Portugal decidem título da Liga das Nações neste domingo; saiba onde assistir

Neste domingo (8), acontecerá a final da Liga das Nações da Europa. Espanha e Portugal entrarão em campo às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, sede das finais da competição.

A partida será transmitida pela ESPN, SporTV, na TV fechada, e no streaming Disney+.

Para chegar à final da Nations League, a Espanha venceu a França em um jogo que terminou 5 a 4. Agora, os espanhóis seguem em busca do segundo título consecutivo da competição.

Os lusitanos frustraram os donos da casa na semifinal, eliminando a Alemanha com vitória por 2 a 1. Portugal saiu atrás, mas conseguiu a virada com gol de Cristiano Ronaldo, e segue tentando o bicampeonato.

