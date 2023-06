Espertinho! Craque do Corinthians fura fila em restaurante e causa confusão; Assista

Não deu bom, não! Luan Guilherme, atacante do Corinthians, se envolveu em uma confusão nesse domingo (4), ao tentar furar a fila de um restaurante de luxo em São Paulo. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o atacante aparece indo embora do local, deixando o restaurante ao som de vaias e críticas ao fundo.

“Falta de respeito tua, brother. Você tem que vir para a fila, cara. Eu estou na fila há duas horas, irmão. Você não está entendendo”, reclama um cliente que estava aguardando ser chamado. “Luan passa vergonha no campo e no restaurante, hein?”, comentou outro que também aguardava.

Em outro registro, o jogador aparece deixando o local enquanto é hostilizado: “Olha o Luan saindo fora. Isso mesmo, sai fora. Joga nada mesmo, hein?”. Confira:

E o Luan heinpic.twitter.com/HIgqTyZP4o — Time do Povo (@povotime1910) June 5, 2023

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também