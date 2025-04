Estaduais Sub-15 e Sub-20 começam dia 7 de junho

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu como vão ser mais duas competições de base. Reuniões técnicas-administrativas com dirigentes de clubes interessados realizadas na sede da entidade, em Campo Grande, apontaram o caminho para o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15 e também o Sub-20, ambas com primeira rodada entre os dias 7 e 8 de junho.

O encontro foi comandado pelo presidente da Federação, Estevão Petrallás, e pelo coordenador de competições, Marcos Tavares. Os dirigentes que não puderam estar presencialmente nos debates participaram de forma remota.

No Estadual Sub-15, vinte clubes confirmaram participação. A primeira fase será disputada em grupos com jogos em ida e volta, com oito times avançando para a fase de oitavas de final. A partir daí, a competição passa a ter confrontos eliminatórios em ida e volta até a decisão, que deve acontecer em meados de setembro. O campeão garante vaga na Copa do Brasil Sub-15 em 2026.

Na lista de participantes estão Instituto Ismaily, Ceart, Instituto Aefa, Dourados AC/PróGol no Grupo A; o Grupo B tem Bataguassu, Ícaro FC e Portuguesa/FC Pantanal; Grupo C é formado por Corumbaense, Franco Rezende de Maracaju, Seduc de Anastácio; Grupo D tem São Gabriel, Operário e Fênix; Grupo E é formado por Vitória, Náutico, Grêmio Santo Antônio e CAMS, todos de Campo Grande; e no Grupo F estão Águia Negra, Naviraiense e Ponta Porã SE.

Já no Estadual Sub-20, competição que leva os finalistas à Copa São Paulo de Juniores 2026, dez clubes confirmaram participação, porém com ausências sentidas, como Operário Caarapoense e DAC, finalistas no ano passado, além de Operário, Comercial e União ABC, que nesta temporada optaram em ficar de fora.

Os participantes foram divididos em duas chaves e se enfrentam em turno e returno, com os dois melhores de cada lado avançando para semifinal, disputada em confronto eliminatório em ida e volta, assim como na final, que deve acontecer nos dias 23 e 30 de agosto. O campeão disputa também a Copa do Brasil Sub-20.

No Grupo A estão 7 de Setembro, Ivinhema, EC Campo Grande, Naviraiense e União de Nova Alvorada do Sul. O Grupo B é formado por Coxim, São Gabriel, Aquidauanense, Real/CAMS e Grêmio Santo Antônio, os dois últimos de Campo Grande.

As tabelas das duas competições devem ser divulgadas nos próximos dias pelo Departamento de Competições.

