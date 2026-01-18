Estadual começa neste domingo com clássico entre Operário e Pantanal

A 48ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo (18) com clássico entre Operário FC e FC Pantanal. A partida será disputada às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e marca a abertura oficial da competição.

O confronto, válido pela sétima rodada, foi antecipado a pedido dos clubes, que buscam ajustar o calendário antes dos compromissos pela Copa do Brasil, previstos para fevereiro. A arbitragem será comandada por Paulo Henrique Vollkopf, com assistência de Eduardo Gonçalves da Cruz e Cícero Alessandro de Souza.

Apontados como favoritos ao título, os dois clubes da Capital chegam fortalecidos após investimentos nos elencos. Atual bicampeão estadual, o Operário aposta em jogadores experientes, enquanto o Pantanal, campeão da Série B em 2023, tenta superar novamente a barreira da semifinal após duas eliminações diante do rival.

Ao todo, dez equipes disputam o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que garante aos finalistas vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, além de classificação para a Copa Centro-Oeste.

