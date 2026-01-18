Menu
Menu Busca domingo, 18 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Estadual começa neste domingo com clássico entre Operário e Pantanal

Jogo de abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense será às 16h, no Estádio Jacques da Luz, com ingressos a partir de R$ 20

18 janeiro 2026 - 09h47Taynara Menezes
O confronto, válido pela sétima rodada, foi antecipado a pedido dos clubesO confronto, válido pela sétima rodada, foi antecipado a pedido dos clubes   (Foto: Federação MS)

A 48ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo (18) com clássico entre Operário FC e FC Pantanal. A partida será disputada às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e marca a abertura oficial da competição.

O confronto, válido pela sétima rodada, foi antecipado a pedido dos clubes, que buscam ajustar o calendário antes dos compromissos pela Copa do Brasil, previstos para fevereiro. A arbitragem será comandada por Paulo Henrique Vollkopf, com assistência de Eduardo Gonçalves da Cruz e Cícero Alessandro de Souza.

Apontados como favoritos ao título, os dois clubes da Capital chegam fortalecidos após investimentos nos elencos. Atual bicampeão estadual, o Operário aposta em jogadores experientes, enquanto o Pantanal, campeão da Série B em 2023, tenta superar novamente a barreira da semifinal após duas eliminações diante do rival.

Ao todo, dez equipes disputam o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que garante aos finalistas vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, além de classificação para a Copa Centro-Oeste.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mais um ouro para o Brasil
Esportes
Cristian Ribera conquista mais um ouro na Alemanha
O time sul-mato-grossense vive um bom momento na Superliga B e vem de vitória fora de casa sobre a Apade, de Belém (PA)
Esportes
Sesc MS Vôlei enfrenta o Fluminense neste sábado pela Superliga B
Câmara Municipal de Campo Grande
Esportes
Cerimônia de abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 acontece hoje na Câmara
Palmeiras e Corinthians decidem mais um título
Esportes
Palmeiras terá mando de campo contra Corinthians na Supercopa Feminina
Time do Marabá que sofreu acidente
Esportes
Ônibus do Águia de Marabá Sub-20 colide e preparador físico morre
Estádio Jacques da Luz sediará campeonato
Esportes
Abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece neste sábado na Câmara Municipal
Augusto Ortega Diretor da Comissão de Arbitragem da FFMS
Esportes
Arbitragem sul-mato-grossense passa por treinamento anual
Vinicius Júnior foi alvo de cantos racistas
Esportes
Clube da Espanha repudia cantos racistas a Vini Jr em jogo da Copa do Rei
Jean é um dos nomes fortes para a temporada
Esportes
Com ex-Palmeiras no elenco, FC Pantanal apresenta jogadores para a temporada
Jacques da Luz vai receber jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense do Pantanal e do Operário em duelos contra equipes do interior
Esportes
Após reforma, Jacques da Luz será entregue nesta sexta e estreia duelo do Estadual no domingo

Mais Lidas

Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes
Justiça
Prefeitura diz que não houve aumento de taxas no IPTU e defende 'correção' na Justiça