Estadual de Muay Thai reunirá mais de 500 atletas neste final de semana

O Campeonato Estadual de Muay Thai, que acontecerá no dia 26 de julho, em São Gabriel do Oeste, deverá reunir mais de 500 atletas e ter cerca de 20 equipes representando diversas cidades de Mato Grosso do Sul.

O evento será realizado no Ginásio João Roberto Rossoni, no Centro, com início às 8h30, e a entrada para o público será a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Para o secretário de Cultura, Desporto e Turismo, Cleberson Rodrigues Xavier, essa é uma oportunidade de valorizar o esporte de combate e incentivar novos talentos.

Já o presidente da Federação de Muay Thai Tradicional, Pedro Lopes Santana, reforça o compromisso da instituição em promover o esporte de forma séria e organizada.

A competição está sendo organizada pela Federação de Muay Thai, Prefeitura de São Gabriel do Oeste e Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo.

