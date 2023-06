Estadual de vôlei de praia tem disputa neste fim de semana na Capital

A 2ª Etapa do 32º Circuito Estadual de Vôlei de Praia de Mato Grosso do Sul na categoria adulto começa neste sábado (10), e termina no domingo (11). O evento é sediado na Praça de Esportes Belmar Fidalgo, em Campo Grande. Ao todo, 82 duplas estarão disputando na Capital.

Nesta sexta-feira (9), as disputas acontecem na categoria sub-19 e as finais serão no final da tarde. As disputas da categoria adulto serão no final de semana com a fase classificatória e eliminatória.

O Circuito começou na quinta-feira (8), com as disputas da categoria sub-17. Essa faixa etária já têm as campeãs no feminino: Ana Sanches e Danniely Caputo. O pódio foi completado por: Victória Berbet/Melissa Hoegen e Beatriz Sandin/Alissa Lima.

Nomasculino, a dupla campeã foi: Gabriel Cabrera e Raphael Bispo. João Oliveira/Endick ficaram em segundo e Nicolas Gouveia/Nicolas Silva fecharam o pódio.

A competição é organizada pela FVMS (Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul), com apoio da Prefeitura de Campo Grande e do Governo do Estado.

