Estadual define representantes de MS para Troféu Brasil

Cerca de 80 atletas sul-mato-grossenses estarão reunidos neste final de semana, 21 e 22 de novembro, em Campo Grande, para a disputa do Campeonato Estadual de Atletismo Adulto. As provas serão realizadas na pista internacional de atletismo do Parque Olímpico Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho.

O torneio terá medidas de biossegurança adotadas à risca por conta do novo coronavírus (Covid-19).

As disputas na Capital, em ambos os gêneros (masculino e feminino), servirão para tomada de índice ao Ranking Nacional Adulto, que garante vaga para o Troféu Brasil, competição da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) classificatória às Olimpíadas de Tóquio 2021.

Segundo o presidente FAMS, Marcelo Erick Moriyama, o Parque Ayrton Senna receberá competidores de seis municípios: Amambai, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Eldorado e Ponta Porã.

“Infelizmente, em virtude das restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19, tivemos de reduzir o número de participantes, deixando apenas os atletas que buscam índice ao Troféu Brasil”, afirma o dirigente. Não haverá também disputas com barreiras/obstáculos e revezamento.

O Campeonato Estadual Sub-18 e Sub-20, realizado nos dias 17 e 18 de outubro, serviu de base para a organização dos próximos eventos no Estado, além de verificar o nível técnico e de preparação dos atletas em meio à paralisação das atividades. “Pelo Sub-18 e Sub-20, percebemos que muitos atletas continuaram treinando regularmente, com todos os cuidados necessários, e melhorando suas marcas. O pessoal se cuidou bastante nesse período e voltou animado”, relata Moriyama.

Deixe seu Comentário

Leia Também