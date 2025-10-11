Menu
Estadual Feminino 2025 começa neste fim de semana com cinco equipes; confira

Taveirópolis e Brejão abrem a competição neste sábado, em Campo Grande

11 outubro 2025 - 10h49Carla Andréa, com ge
Estádio Olho do Furacão em 2025Estádio Olho do Furacão em 2025   (Gabriel de Matos)

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino 2025 começa neste fim de semana com duas partidas marcando a 1ª rodada.

A competição, que teve o início adiado, contará com cinco equipes na briga pelo título estadual e pelas vagas na Copa do Brasil Feminina e no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3.

O jogo de abertura será neste sábado (11), às 15h, entre Taveirópolis e Brejão, no Estádio Olho do Furacão (Cene), em Campo Grande. No domingo (12), a bola volta a rolar com o confronto entre Corumbaense e Cefac/Esquerdinha, às 9h, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá.

As equipes participantes desta edição são Taveirópolis, Cefac/Esquerdinha e Pantanal, todas de Campo Grande, além do Corumbaense, de Corumbá, e do Brejão, de Nioaque. O torneio será disputado em formato de pontos corridos, com jogos de turno e returno.

A grande ausência deste ano é o Operário-MS, atual tetracampeão estadual, que chegou até as quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A3 em 2024, sendo eliminado pelo Vila Nova-GO.

Também não participam da edição de 2025 Aquidauanense, Comercial-MS, Costa Rica e São Gabriel, que integraram o campeonato anterior.

