Estadual Sub-20 começa neste fim de semana com vagas para Copinha 2026

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) iniciará a terceira competição de base nesta temporada. Será o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20, que acontecerá neste fim de semana.

Três jogos abrirão o campeonato, uma competição que apontará os dois representantes do Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, principal torneio do país na categoria.

Neste ano, o Estadual Sub-20 tem oito clubes na disputa. No Conselho Arbitral, dez clubes confirmaram presença, mas Sete de Setembro e Aquidauanense acabaram desistindo da disputa e, como essa decisão foi tomada fora do prazo legal, devem ficar dois anos afastados das competições nesta categoria.

Outras ausências sentidas são os finalistas do ano passado, Operário Caarapoense e Dourados AC, além da dupla Comerário.

Os demais participantes estão divididos em dois grupos e se enfrentarão dentro da chave, todos contra todos em turno e returno.

Nesta primeira rodada da fase de grupos, dois jogos acontecem neste sábado (7), às 15h. No Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, jogam Campo Grande EC e União ABC, pelo Grupo A.

Já pelo B, no Estádio Gramadão, o São Gabriel EC recebe o Real FC. A última partida do fim de semana acontece no domingo (8), às 10h, no Estádio Saraivão, entre Ivinhema e Naviraiense, pelo Grupo A.

Os dois melhores de cada lado avançam para semifinal com dois confrontos eliminatórios de ida e volta. Os classificados disputam o título nos dias 23 e 30 de agosto.

