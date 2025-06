Etapa da Fórmula Truck acontece em Campo Grande neste domingo

Campo Grande receberá, no próximo domingo (15), a 3ª etapa da Copa Mercosul de Fórmula Truck, que também vale como a 5ª etapa do Campeonato Interestadual.

A prova será disputada no Autódromo Internacional Orlando Moura e marca o início da fase decisiva da competição internacional, que já passou por Rivera (Uruguai) e Cascavel (PR). A grande final está marcada para 7 de dezembro, novamente em Cascavel.

A programação oficial do evento começa já nesta sexta-feira (13), com os primeiros treinos livres. No sábado (14), os pilotos voltam à pista para mais sessões de treinos e a tomada de tempo que define o grid de largada.

No domingo, a movimentação inclui apresentações e a corrida principal, prevista para as 11h45, embora o horário possa sofrer alterações sem aviso prévio.

Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 350, com opções que vão do alambrado à área VIP. As entradas podem ser adquiridas pelo site oficial, com cobrança de taxa adicional. A pulseira adquirida dá acesso aos três dias do evento, desde que permaneça no pulso do visitante.

Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita nos setores de paddock e arquibancada; já na área VIP, a gratuidade vale para crianças de até 10 anos. Os portões serão abertos às 7h em todos os dias.

Disputa acirrada nas pistas

Na categoria GT Truck, destinada a caminhões com motores eletrônicos, o catarinense Ramiris Fontanella lidera o campeonato com 210 pontos. Na cola, aparecem o gaúcho Douglas Collet e o paranaense Pedro Muffato, ambos com 190.

Muffato, inclusive, fez história ao vencer a última etapa antes de se despedir oficialmente das pistas.

Já na categoria F-Truck, voltada a caminhões com motores de bomba injetora, o gaúcho Diego Collet lidera com 240 pontos. O paranaense Márcio Rampon segue de perto com 225, enquanto Carlos Eduardo "Duda" Conci, também do Paraná, ocupa o terceiro lugar com 205.

Outro destaque é o paraguaio Geovani Ferreira Tavares dos Santos, quarto colocado com 175 pontos e um dos representantes internacionais na Copa Mercosul.

