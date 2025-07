Etapa de atletismo dos Jogos Escolares acontece neste fim de semana na Capital

A cidade de Campo Grande foi a escolhida para sediar a modalidade de atletismo dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, que acontece neste final de semana, dias 5 e 6, das 7h às 17h.

As disputas estarão ocorrendo no Parque Olímpico Ayrton Senna, na Rua Jornalista Valdir Lago, no bairro Aero Rancho.

São esperados cerca de 460 pessoas, entre atletas na faixa etária de 15 a 17 anos, técnicos e dirigentes, de 31 municípios sul-mato-grossenses.

O evento tem caráter seletivo para a etapa nacional, os Jogos da Juventude realizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o momento é de grande importância para o fortalecimento do esporte escolar e para a descoberta de novos talentos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também