Eurocopa Feminina começa nesta quarta com premiação de até R$ 33 milhões

A Eurocopa Feminina com 16 seleções começa nesta quarta-feira (2) na Suiça, com final prevista para o próximo dia 27 de julho. O primeiro dia de jogos contará com Islândia contra Finlândia, e Suíça enfrentando a Noruega.

Será a primeira vez que as jogadoras receberão o prêmio em dinheiro. O valor máximo, que poderá ser alcançado pelo vencedor da Eurocopa Feminina, é de 5,1 milhões de euros (R$ 33 milhões), sendo que pela classificação, cada equipe recebeu 1,8 milhões de euros (R$ 11 milhões), que seria 70% do prêmio.

O restante do valor será de acordo com desempenho. Resultados positivos na fase de grupos serão recompensados, sendo 50 mil euros pelo empate e 100 mil euros pela vitória, além de bônus por classificações para as próximas fases.



A seleção da Inglaterra é a atual campeã da competição após vencer a última edição em final contra a Alemanha, em 2022. E nesta edição fará sua primeira rodada contra a França.

As seleções serão divididas em quatro grupos com quatro seleções cada. As duas melhores seleções se classificam para as quartas de final previstas para os dias 16 e 19 de julho.



O cruzamento inicial do mata-mata é entre os Grupos A e B, e C contra D, com a primeira enfrentando a segunda colocada do outro lado.



As semifinais mantêm os lados do chaveamento e serão disputadas nos dias 22 e 23 do mesmo mês. A grande final da Eurocopa está prevista para o dia 27 de julho.



Para esse ano, a competição conta com duas seleções estreantes: País de Gales e Polônia.

Grupos da Eurocopa Feminina

Grupo A: Finlândia, Islândia, Noruega e Suíça;

Grupo B: Bélgica, Itália, Portugal e Espanha;

Grupo C: Alemanha, Dinamarca, Polônia, Suécia;

Grupo D: França, Inglaterra, Holanda e País de Gales



A Suíça, seleção do país-sede da competição europeia, será comandada por PIASundhag, ex-treinadora da seleção brasileira chega para o seu primeiro grande desafio com o país.



Cada associação terá que destinar de 30% a 40% do total recebido para suas atletas que disputaram a competição.



Também serão pagos 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) aos times que cederem suas jogadoras ao torneio. O Comitê Executivo da Uefa aprovou a mudança no fim de 2024. Serão 41 milhões de euros (aproximadamente R$ 264 milhões), no total,







