Evento com carros antigos é atração no final de semana em Campo Grande

Campo Grande volta a sediar um evento de automobilismo neste final de semana no Autódromo Internacional. Trata-se do Campeonato Interestadual Gol Turismo e do Gold Classic, onde as corridas acontecem entre os dias 29 e 31 de maio.

Na temporada da Gold Classic, serão seis etapas e doze corridas, passando por três estados, encerramento o calendário em novembro.

As corridas pela categoria serão no sábado (31), com a primeira ocorrendo às 9h30 e a segunda às 14h20, com entrada gratuita.

Já a primeira corrida da Gold Turismo será na sexta-feira (30), a partir das 16h10, com a competição continuando no sábado, das 8h30 às 13h20. O grid da competição inclui carros de Marcas com motorização 1.6 de modelos produzidos ate 2017.

Depois da capital, a Gold Turismo desembarca em Cascavel-PR, em junho, fechando a temporada em Londrina, no mês de setembro.

