Evento na Serra da Bodoquena é adiado

A 4º Trail Run Serra da Bodoquena, também conhecida como Corrida de Trilha da Serra da Bodoquena, foi adiada para o dia 6 de setembro, por causa do Coronavírus. Antes o evento estava marcado para o dia 6 de junho.

A informação foi divulgada pelos organizadores da corrida, por meio de uma nota, onde eles revelam a prorrogação da data, na nota eles afirmam que a medida foi tomada pensando no bem-estar dos participantes e relembram que diversos eventos do tipo foram adiados ou cancelados ao redor do mundo.

Na nota, os organizadores informam que estão "monitorando de perto as questões relacionadas ao Covid-19 (coronavírus)".

Veja a nota na integra:

