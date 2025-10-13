Menu
Esportes

'Evento que aproxima muito', diz Falcão ao falar sobre as crianças em jogo festivo

Maioria do público é crianças e adolescentes e muitos não acompanharam a carreira do ex-jogador

13 outubro 2025 - 21h00Luiz Vinicius     atualizado em 13/10/2025 às 21h01
Falcão concedeu entrevista antes de entrar na quadraFalcão concedeu entrevista antes de entrar na quadra   (Luiz Vinicius)

O ex-jogador de futsal Falcão falou sobre a presença do público infantil no jogo festivo da noite desta segunda-feira (13), no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Ao responder a pergunta do JD1 Notícias, um dos maiores jogadores de futsal disse que é especial todo o carinho desse público, especialmente porque muitos não puderam acompanhar a trajetória dele nas quadras.

"Pra mim é a coisa mais impressionante, porque 50% do meu público de todos os eventos são crianças abaixo dos 12 anos e não me viram jogar profissionalmente. Então, eu acredito que esse tipo de evento e a internet aproxima muito", disse à reportagem.

Falcão ainda lembrou que muitos pais e avós falam de toda a trajetória que perdurou por cerca de 20 anos com a camisa da Seleção Brasileira. "Tenho uma história que pega gerações e pra mim ver as crianças se emocionando, dando um abraço em mim é muito especial".

Em relação ao evento, Falcão disse que espera trazer o melhor dos dribles para o jogo festivo, tanto que ele afirmou que se cuida para justamente entregar um show à parte, como também fazia de maneira oficial nas quadras.

"Eu vim para me divertir mesmo, eu com 48 anos procuro manter a forma, entregar o melhor evento possível. A gente tem que entender que o público de hoje é diferente do público de amanhã, o sorriso tem que ser o mesmo, a alegria tem que ser a mesma". 

O ex-jogador de futsal também prometeu uma terceira edição para o ano que vem. "Com certeza. O tipo de lugar que a gente sempre faz questão de voltar. Comentei que ano passado foi o evento mais especial, acho que a energia do lugar foi da criançada e espero que hoje seja especial mais uma vez", completou.

