Everton Ribeiro revela diagnóstico de câncer de tireoide

Capitão do Bahia tranquiliza torcedores nas redes sociais e diz ter fé na recuperação após cirurgia

06 outubro 2025 - 17h08Carla Andréa, com ge
Everton Ribeiro comemora gol pelo Bahia Everton Ribeiro comemora gol pelo Bahia   (Jhony Pinho/AGIF)

O meia Everton Ribeiro, de 36 anos, revelou nesta segunda-feira (6) ter sido diagnosticado com câncer de tireoide.

O camisa 10 do Bahia afirmou que passou por cirurgia e que o procedimento ocorreu bem, tranquilizando os torcedores em publicação nas redes sociais.

A notícia foi compartilhada um dia após o jogador entrar em campo na vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Everton contou que recebeu o diagnóstico há cerca de um mês e agradeceu o apoio dos fãs e familiares durante o tratamento.

“Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos”, escreveu o jogador.

A cirurgia ocorreu durante a pausa do Campeonato Brasileiro por conta da Data Fifa. O Bahia ainda não divulgou o tempo estimado de recuperação, mas, segundo apuração do ge, o meia ficará afastado dos treinos ao longo desta semana.

Everton Ribeiro chegou ao Bahia no início de 2024 e se consolidou como capitão e titular absoluto da equipe comandada por Rogério Ceni. Na atual temporada, o meia soma 53 partidas, com três gols e sete assistências.

Com contrato válido até o fim de 2025, Everton tem gatilhos de renovação automática e já manifestou o desejo de permanecer no clube.

