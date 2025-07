Ex-jogador do Arsenal é acusado de múltiplos estupros e agressões sexuais na Inglaterra

O ex-volante do Arsenal, Thomas Partey, de 32 anos, será julgado na Inglaterra sob a acusação de cinco casos de estupro contra duas mulheres, além de responder por supostas agressões sexuais denunciadas por uma terceira vítima.

Os crimes teriam ocorrido entre 2021 e 2022. O jogador ganês deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, no dia 5 de agosto de 2025, como parte do processo judicial.

Segundo a imprensa britânica, Partey está sob investigação há cerca de três anos. As autoridades locais afirmam ter conduzido uma análise minuciosa de um volume considerável de provas relacionadas ao caso.

O detetive Andy Furphy, que lidera a investigação, reforçou o compromisso da polícia com as vítimas. “Nossa prioridade continua sendo fornecer apoio às mulheres que se apresentaram”, declarou.

A defesa do jogador nega todas as acusações. A advogada Jenny Wiltshire, que representa Partey, declarou ao jornal The Sun que o ex-atleta tem colaborado com as investigações e agora aguarda a chance de se defender formalmente.

“Ele cooperou integralmente com a polícia durante a investigação de três anos. Agora, ele acolhe com satisfação a oportunidade de finalmente limpar seu nome”, afirmou a defensora.

Thomas Partey estava sem clube desde o fim de seu contrato com o Arsenal, encerrado em 30 de junho de 2025. Ele chegou aos Gunners em 2020, após transferência do Atlético de Madrid, e atuou pelo time londrino até o fim da temporada passada.

A estreia do Arsenal na Premier League 2025/2026 está marcada para 17 de agosto, contra o Manchester United, em Old Trafford. O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

