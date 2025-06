Ex-jogador do Vitória é preso por tráfico de drogas em MS

O atacante Mateus Gonçalves, de 30 anos, que atuou pelo Vitória, da Bahia, entre 2023 e 2024, foi preso em flagrante por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas, no último dia 10, em Juti - a 310 km de Campo Grande.

De acordo com as autoridades, Mateus estava em um Hyundai HB20 ao lado de Luiz Henrique Pereira.

Ambos desempenhavam a função de "batedores" responsáveis por alertar sobre a presença de barreiras policiais para um segundo veículo, um VW Taos, onde foram encontrados 187 kg de maconha, divididos em 202 tabletes.

O carro com a droga era ocupado por Joice Costa e Moisés Martins, que também foram detidos.

A operação ocorreu na rodovia MS-156, nas proximidades de Caarapó, quando os dois veículos ignoraram um bloqueio policial. Durante a perseguição, os agentes encontraram um rádio comunicador dentro do HB20, sintonizado na mesma frequência do veículo que transportava o entorpecente.

No interrogatório, Luiz Henrique confessou que ele e Mateus haviam sido contratados para monitorar a estrada e repassar informações ao condutor do carro com a droga. Já o jogador preferiu permanecer em silêncio.

No momento da prisão, ele declarou estar em atividade profissional, mencionando o Goiás Esporte Clube, de Goiânia, como o seu atual time.

O grupo foi encaminhado à Delegacia de Juti e autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Todos permanecem presos à disposição da Justiça.

Carreira no futebol

Mateus Gonçalves teve passagem relevante pelo Vitória, com destaque nas temporadas de 2023 e 2024. Em 40 jogos com a camisa rubro-negra, marcou três gols e contribuiu com quatro assistências.

