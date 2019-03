Ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda morre aos 74 anos

Morreu aos 74 anos, o ex-presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítima de câncer no cérebro, o dirigente atualmente ocupava o cargo do Conselho de Beneméritos do clube. Eurico deixa quatro filhos.

Nos últimos meses, Eurico não fez aparições públicas. Seu estado de saúde se agravou, inclusive com dificuldade para se alimentar. O dirigente se encontrava em estado debilitado desde o início de 2018. Mesmo assim, foi figura presente em jogos do Vasco em São Januário.

O dirigente venceu dois câncer, um na bexiga e outro no pulmão. Recentemente com o novo diagnostico da doença, passou a se tratar em casa, mas sempre estava indo ao médico.

Eurico foi presidente do Vasco em dois períodos: de 2003 a 2008, e de 2015 a 2017. Também foi vice-presidente de futebol do clube entre 1990 e 2002, tendo participado do período de maiores conquistas do clube, como o Campeonato Brasileiro de 1997, a Copa Libertadores de 1998, a Copa João Havelange de 2000 e a Copa Mercosul de 2000.

Eurico dedicou 52 anos da sua vida ao Vasco, ele se tornou um dos principais nomes da história do clube.

