Lúcio é transferido para Porto Alegre após sofrer queimaduras em acidente doméstico

O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio foi transferido na última quarta-feira (21) para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde seguirá o tratamento após sofrer queimaduras em 18% do corpo.

O acidente aconteceu no dia 15 de maio, em sua residência, enquanto ele manuseava uma lareira ecológica que explodiu.

A transferência do Hospital Brasília, onde estava internado desde o dia do acidente, foi feita a pedido da família. Segundo nota oficial, a mudança visa garantir maior conforto e proximidade com os familiares, além de suporte emocional neste momento delicado.

"A decisão pela transferência foi tomada para maior conforto, permitindo que Lúcio esteja mais próximo de familiares, o que garantirá maior suporte pessoal neste momento", diz a nota divulgada pela assessoria do ex-jogador.

Durante a internação em Brasília, Lúcio passou por dois procedimentos cirúrgicos e recebeu cuidados intensivos. Apesar da gravidade das lesões, seu quadro de saúde é estável.

O acidente ocorreu poucos dias após o ex-capitão da Seleção comemorar seu aniversário de 47 anos, em 8 de maio. De acordo com relatos, ele estaria abastecendo a lareira ecológica no momento da explosão.

