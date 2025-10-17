Experiente nas quadras, Dani Lins acredita em 'jogo solto' para vencer Supercopa na Capital

A levantadora Dani Lins, de 40 anos, segue brilhando nas quadras e carregando uma experiência enorme que é passada para as companheiras, principalmente as mais novas. E a leveza e a calma na hora de um jogo decisivo para quem já disputou inúmeros jogos, pode se tornar um diferencial para sair vitoriosa na Supercopa de Vôlei, que acontece em Campo Grande, neste sábado, dia 18, no Ginásio Guanandizão.

A equipe do Sesi-Bauru fez o reconhecimento da quadra e o último treino antes do duelo durante a noite desta sexta-feira, dia 17. E a levantadora conversou com o JD1 Notícias dizendo que "jogar solto e fazer o nosso melhor", pode se tornar uma receita de sucesso.

"Eu falo que já passei bastante por isso, a questão de é um jogo só e tem que ganhar para a semifinal, é um jogo só para ganhar para ir para a final, então já passei muito por isso, mas o que eu trago de experiência é a leveza, a tranquilidade, obviamente não deixando baixar o nível de atenção, mas que a gente faça um jogo leve, tranquilo, sem muito estresse, fazendo o nosso melhor, jogando solto", disse para a reportagem.

Ela pregou respeito ao time do Osasco, que vem de uma temporada de sucesso, mas acredita que o Sesi tende a realizar um jogo muito bom para superar essa rivalidade.

"Analisando muito o time delas, acho que é um time que se conhece muito bem, mesmo com jogadoras novas já, é um time que se conhece muito bem, tem essa rivalidade aí, acho que tem que ser uma rivalidade saudável, então acho que é fazer o nosso bem feito, com alegria", comenta.

Pisando em Campo Grande pela primeira vez, Dani Lins ficou feliz com a receptividade recebida dos campo-grandenses, ainda no aeroporto.

"Foi gostoso receber [esse carinho], a gente teve uma receptividade no aeroporto também de algumas pessoas, a gente foi na coletiva hoje, tinham as meninas do SESI também lá, então é bem gostoso esse carinho, acho que a gente tem esse carinho em qualquer lugar do Brasil que a gente vai, até do mundo, vou falar, né? A gente vê aí na seleção quanto que a gente é bem recebido, em qualquer lugar que a gente vai. Então, fico feliz de ter sido recebida muito bem".

E deixando um recado para as atletas mirins e mais jovens que enxergam a levantadora como referência, a jogadora explicou que o sucesso é nunca desistir dos sonhos e sempre batalhar.

"é não desistir, seguir seus sonhos, acreditar nos sonhos, eu acho que uma coisa hoje na coletiva, acho que o Luizomar falou, né? O sonho pequeno ou o sonho grande é o mesmo sonho, então vamos sonhar sempre grande, né? Nunca desistir, sempre tentar, cair ou levantar, tentar de novo, e assim vai, porque a vida do esporte é esse, né? A gente vai cair várias vezes, e a forma que a gente levanta vai mostrar como vai ser lá na frente, então é isso, minha vida foi assim e nunca vai deixar de ser assim", finaliza.

