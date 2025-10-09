Falcão volta a Campo Grande na companhia de Adonias para jogo especial no Guanandizão

Falcão, um dos maiores nomes do futsal mundial e bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira, estará de volta em Campo Grande na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, para um evento especial no Ginásio do Guanandizão.

Porém, ele não vem sozinho. Um dos nomes confirmados para o evento nada mais é que o fenômeno Adonias, do Juventus Falcão. O jogo entre eles - ou com eles no mesmo time -, acontece às 20h45.

Antes, haverá alguns jogos de torneios mirins, como a disputa na categoria sub-14 com alunos da Escola Municipal Padre José Valentim. Na sequência, escolas com categorias do sub-7 ao sub-13 promovem algumas partidas.

Quando todas as partidas serem concluídas, será a vez de Falcão e Adonias entrarem em quadra para levantar os torcedores. São esperados mais de 5,5 mil pessoas no Ginásio do Guanandizão, número que pode superar o evento do ano passado.

Os ingressos estão à venda na loja da Galeria do Esporte, mas também pelo site "Banca do Ingresso", com ingressos a partir de R$ 30 - é só clicar aqui. Informações estão disponíveis através do telefone: (67) 99248-5037.

