Esportes

Faltando um mês para o evento, 3ª Corrida dos Poderes tem recorde de inscritos

A expectativa é reunir 4,2 mil participantes

25 setembro 2025 - 11h52Sarah Chaves
Fotos: Saul Schramm/SecomFotos: Saul Schramm/Secom  

A 3ª edição da Corrida dos Poderes será realizada em 25 de outubro, em Campo Grande, e já entrou para a história ao registrar recorde de inscrições. O evento celebra o Dia do Servidor Público.

A prova terá percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida), além de provas infantil e da nova categoria 60+, em parceria com a Cassems. O evento movimentou a plataforma online, com lotes esgotados em minutos e expectativa de 4,2 mil participantes.

Os inscritos retiram os kits mediante doação de brinquedos nos dias 21 e 22 de outubro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, que serão entregues a crianças em vulnerabilidade social pela campanha Caixa Encantada. A premiação será no dia da corrida, com troféus distribuídos em 29 de outubro.

O evento é organizado pela FAMS e Fundesporte, com apoio do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, MPMS, Defensoria Pública e TCE-MS.

Serviço

Data: 25/10/2025 | Largada: 17h10

Local: Assembleia Legislativa de MS, Parque dos Poderes – Campo Grande

Programação:

15h00 – Abertura da Arena

16h00 – Corrida Kids

17h10 – Largada Pernas Solidária

17h15 – Largada 5 km e 10 km

17h20 – Caminhada

18h50 – Premiação

19h15 – Show Chicão Castro e Banda

