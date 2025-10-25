Fan Fest e corridas movimentam sábado da Stock Car em Campo Grande

Campo Grande será palco do automobilismo brasileiro neste sábado (25), com a Fan Fest Stock e as corridas da BRB Stock Car Pro Series e da Turismo Nacional, marcando o retorno da Stock Car à cidade após seis anos.

A programação do dia começa com a Fan Fest Stock, que contará com duas horas de música ao vivo, exposição de carros e simuladores virtuais e-Stock, permitindo que os fãs experimentem a sensação de dirigir os carros da categoria.

Também haverá visitação aos boxes, dando ao público a oportunidade de conhecer de perto a preparação das equipes.

Na pista, a ação prossegue com a Corrida Sprint da BRB Stock Car e quatro corridas da Turismo Nacional, categoria que reúne os carros mais vendidos do país e estreia na cidade nesta temporada.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Tiqueteira e nas bilheterias do Autódromo Internacional Orlando Moura, localizado na BR-262, saída para Três Lagoas. Os valores começam em R$ 35 (meia-entrada), com opções como:

Village/Arquibancada: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), válido para os dois dias, com visão privilegiada e área de convivência com food trucks.

Village/Arquibancada com Passe de Visitação: R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia), inclui uma hora de visitação aos boxes no sábado e no domingo.

Combo Família: quatro ingressos por R$ 240, válido para os dois dias.

Lounge VIP: acima dos boxes, com open bar e open food, R$ 1.300 (inteira) e R$ 650 (meia).

O estacionamento comum custa R$ 50 por dia, e a área de camping sai por R$ 150, permitindo o uso de churrasqueira, mas sem pernoite. A bilheteria funcionará das 7h às 18h no sábado e das 7h às 16h no domingo.

O público deve observar as regras de acesso, que incluem limites para alimentos e bebidas, além da proibição de garrafas, latas, potes rígidos, coolers, armas, drones, substâncias ilícitas e animais.

