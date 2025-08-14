Menu
Esportes

Fase estadual da Copa Pantanal começa nesta sexta-feira

Competição reúne 27 equipes de seis municípios nas categorias Sub-15 e Sub-19, masculino e feminino

14 agosto 2025 - 14h08

Campo Grande será palco, a partir desta sexta-feira (15), da fase estadual da XIV Copa Pantanal, reunindo 27 equipes nas categorias Sub-15 e Sub-19, nos gêneros feminino e masculino.

A competição segue até domingo (17), quando serão conhecidos os campeões.

Entre os participantes estão representantes de Campo Grande — Escolinha Pezão, AE Campo Grande Vôlei, Escolinha Leomar, CT Calepes, Escola SESI e EM Domingos Gonçalves —, Dourados — Eskil Sports e Esporte Ágil —, Três Lagoas — A Paz e Unitrês —, Bonito — Bonito AC — e Chapadão do Sul — PM de Chapadão.

Os jogos do torneio serão realizados durante todo o dia em dois locais: o ginásio do Círculo Militar, que receberá as partidas do feminino, e o ginásio Oswaldo Tognini, que sediará os confrontos do masculino.

