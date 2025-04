Favorito para assumir Seleção, Ancelotti deve sair no fim de abril do Real Madrid

Se a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) estava esperando uma sinalização de Carlo Ancelotti para que ele assuma a Seleção Brasileira, essa situação deve acontecer no final de abril, quando o treinador deve deixar o comando do Real Madrid.

A TV britânica Sky Sports, divulgou uma informação nesta quinta-feira (17), que Ancelotti só ficará no clube até o final da Copa do Rei, que será disputada no dia 26 de abril, contra o Barcelona.

Posteriormente, o treinador deixará a equipe antes mesmo do término do Campeonato Espanhol. O cenário mudou radicalmente após a eliminação do clube na Liga dos Campeões frente ao Arsenal.

"Talvez o clube decida me substituir, e talvez seja neste ano ou no ano que vem, quando meu contrato acabar", disse Carlo na entrevista coletiva após a eliminação.

Ele também foi enfático ao dizer que não gostaria de saber nada sobre seu futuro. Caso seja destituído do cargo, o italiano estaria com caminho livre para assumir a seleção brasileira.

Vale lembrar que a CBF tem Carlo Ancelotti e Jorge Jesus como 'favoritos' na lista de treinadores.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também