Federação de boxe suspende boxeadora iraniana com teste para comprovar gênero; entenda

A World Boxing, federação internacional responsável pelo boxe olímpico, anunciou novas diretrizes para a participação de atletas em competições da modalidade.

A principal medida é a exigência de teste genético de sexo para todos os boxeadores com mais de 18 anos, com o objetivo de garantir segurança e igualdade nas disputas masculinas e femininas.

Como parte da nova política, a boxeadora Imane Khelif, da Argélia, foi suspensa preventivamente e não poderá disputar a Copa do Mundo de Boxe, marcada para acontecer de 5 a 10 de junho, em Eindhoven, na Holanda.

Khelif, medalhista de ouro em sua categoria na última edição dos Jogos Olímpicos, tornou-se alvo de polêmicas nas redes sociais e de boatos infundados que alegavam que ela seria uma mulher transgênero, algo que nunca foi confirmado por exames oficiais.

A decisão foi formalizada por meio de uma carta enviada à Federação Argelina de Boxe, em que a entidade internacional afirma que Khelif estará impedida de participar de qualquer competição até que se submeta aos testes genéticos de verificação de sexo, conforme os novos regulamentos.

A implementação dos testes foi autorizada de forma extraordinária pelo Conselho Executivo da World Boxing, que, em maio de 2025, exerceu sua prerrogativa de alterar regras em caráter emergencial.

Segundo a federação, a decisão foi tomada para proteger a integridade física dos atletas, especialmente em esportes de combate como o boxe olímpico, onde a categorização por sexo biológico é considerada essencial para a segurança competitiva.

Ainda segundo a nova política, atletas terão sua elegibilidade suspensa automaticamente caso haja contestação formal sobre seu gênero, feita por uma federação nacional ou pela própria World Boxing. A suspensão se mantém até a conclusão dos testes e resolução do caso.

