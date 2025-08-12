Federação de Judô define atletas que representarão MS no Brasileiro Sub-13 e Sub-15

Mato Grosso do Sul conheceu nesta segunda-feira (11), os judocas que estarão representando o estado no Campeonato Brasileiro e os atletas que foram chamados para as seletivas, nas categorias sub-13 e sub-15.

Conforme a Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, a competição que representa a etapa final do circuito nacional, reunirá os principais talentos do judô sul-mato-grossense.

As seletivas estão previstas para acontecer entre os dias 15 e 16 de agosto, com todos os passos da preparação, como pesagem e aquecimento.

Ainda segundo a FJMS, o haverá uma pesagem aleatória na manhã de sábado, dia 16, para aqueles que estarão passando pela seletiva na sexta-feira, dia 15.

O máximo permitido na segunda pesagem é de 5% acima do limite da categoria. Quem não cumprir a regra será desclassificado. Confira os nomes:

Classe Sub-13 - Masculino

Convocados: Fernando Augusto de Siqueira Pinheiro, Wallace Arruda Bonfim, Heitor Marques Rodrigues, Nicolas Carvalho Vieira Rodrigues, Enzo Pietro Souza Barbosa, Apollo dos Santos Morais, João Myguel Magno Diniz Souto, Miguel de Oliveira Bastos, Davi Ferreira Kohatsu, Benjamin Resende Borges Moura, Gabriel Murador Villela, Emanuel Valentin Gomes, Luiz Francisco Moreira Soares, Cauã Silva Mendes, Lucas Gabriel Arebalo Espíndola.

Seletiva: João Pedro Borges Pires, Lucas de Barros Rocha, Lucas Jamal de Carvalho Alves, Fernando Guimarães de Meneses, Arthur Gabriel Silva Barbosa, Miguel Antônio Paiva da Conceição, José Carlos Nascimento da Silva Araújo.

Classe Sub-13 - Feminino

Convocadas: Emanuelly Matias, Luana Fasciani Miziara, Milena Pereira Kaminski, Amanda Jara Gabriel da Silva, Alexia Martins Bittencourt, Maê Müller de Oliveira, Julia Flávia Soares Oliveira Teodoro, Beatriz Alves de Morais, Maria do Carmo Garcia Sousa, Thais Helena Nunes de Lima, Manuela Bento de Souza, Heloísa Prado Peretto, Camile Martins de Oliveira Garcia.

Seletiva: Rayane Silva de Oliveira, Isabella Silva de Oliveira, Manuela Olartechea de Alencar, Rebeca da Cruz Varela, Emanueli Carminati Sotolani, Nicole de Oliveira Rodrigues, Sofia Filho Ferreira Cabral, Valentina Botone Cabrini, Julia dos Santos, Jhennyfer Sophia Conceição Garcia, Livia Albuquerque Lima Caires, Livia Razera de Oliveira.

Classe Sub-15 - Masculino

Convocados: Luiz Octavio Braga de Oliveira, Juan Junior dos Santos Gonçalves, Henrique de Oliveira Bastos, Cael Muller de Oliveira, Lucca Alexandre, Leandro Gabriel Ocampos Queiroz, João Victor dos Santos Silva, Allisson Espinosa de Souza, Murillo dos Santos Mota, Marcio Felipe de Jesus Barros, Rafael de Alcântara de Souza Filho, Uriel Gustavo Vera dos Santos, Alaff Alves Galdino, Luiz Felipe Muniz Barrios, Rodrigo Willian Rodrigues Gomes.

Seletiva: Endriky Matheus da Silva Souza, Luiz Fernando Rodrigues da Silva, Nicolas Matheus de Souza Villalba, Henry Souza de Carvalho Lopes, Almir Henrique Brito de Lima, João Victor da Silva Cruz, Tallys Augusto Santana de Almeida.

Classe Sub-15 - Feminino

Convocadas: Larissa Jara Gabriel da Silva, Israely Martins Nunes, Anna Clara Alegre Mendes, Mariana Canéppele de Melo Alves, Maria Eduarda Alexandre de Oliveira, Emilly Vitória Ferreira de Assis, Isadora Correa da Silva, Maria Clara Teruko Bispo Shiroma, Lhaissa Soares Gonçalles, Eduarda de Souza Almeida, Amytai Diandra Vicente Santana, Sarha Gabriely Chaves da Silva.

Seletiva: Ihandra Harumi Soares Kikuchi, Ana Lucia Vitório Rockenbach, Eloisa Ávila Pinto, Isabela Corrêa Matos, Rafaela Espíndola Machado, Sofia Cheres Anastácio, Laura de Oliveira Giacobbo, Ana Julia Geronimo de Oliveira, Heloisy Christiane Carvalho Vieira Rodrigues, Alice Eduarda Maciel Romeiro, Helena Prado Peretto, Eloisy Silva dos Santos.

