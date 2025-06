Festival Paralímpico Loterias Caixa acontece neste sábado em Campo Grande

Com o objetivo de promover a inclusão social e proporcionar experiências práticas no universo do esporte paralímpico, Campo Grande receberá neste sábado (14), a partir das 8h, mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa.

O evento será realizado no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac) e deve reunir cerca de 80 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 20 anos.

A iniciativa é promovida nacionalmente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e conta com a organização local do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

A participação é gratuita e aberta ao público.

Nesta edição, o festival oferecerá vivências em três modalidades paralímpicas: judô, paraciclismo e goalball, com o objetivo de proporcionar o primeiro contato com o esporte adaptado para jovens com deficiência.

