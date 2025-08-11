Menu
Festival Sub-9 em Dourados classifica CEARTF UnderB para decisão estadual

Competição da FFMS reuniu 30 clubes e cerca de 600 crianças

11 agosto 2025 - 15h13

O Centro de Treinamento do Dourados AC foi palco, neste domingo (10), de um dia marcado por emoção dentro e fora de campo durante o Festival de Futebol Sub-9, promovido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

A competição reuniu meninos e meninas de 7 a 9 anos. O evento fez parte do formato criado pela FFMS, com disputas realizadas em quatro polos — Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Dourados — e final estadual marcada para 5 de outubro, no Estádio Elias Gadia, na Capital.

No polo de Dourados, o destaque ficou para o CEARTF UnderB, que venceu o Dourados AC e conquistou o título local, garantindo vaga para a decisão estadual.

Ao todo, 30 clubes e cerca de 600 jovens atletas participam da iniciativa, que se destaca pelo caráter inclusivo: inscrições gratuitas, arbitragem, bolas e alimentação fornecidas pela organização. 

