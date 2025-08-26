Festival Sub-9 mobiliza jovens atletas e famílias em quatro polos do Estado

O Festival de Futebol Amador de Base Sub-9 Edição 2025, promovido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), continuará movimentando os gramados do Estado reunindo crianças, famílias e torcedores em um grande espetáculo de esporte e cidadania.

A competição está acontecendo nos polos de Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas, e a fase final está marcada para 5 de outubro, às 13h30, no Estádio Elias Gadia, na Capital, reunindo os campeões de cada polo em busca do título estadual Sub-9.

Os quatro campeões de polo se enfrentarão neste dia. Os que já estão classificados são: São Gabriel, Comercial Esporte Clube de Três Lagoas, CEART/Funseb é Rio Brilhante e falta o quarto time que será de Campo Grande.

O evento tem como objetivo não apenas promover a disputa esportiva, mas também estimular a formação integral das crianças. Ao todo, o festival conta com a participação de 30 clubes, divididos entre os quatro polos.

A competição reúne atletas vindos de diferentes regiões do estado, consolidando o Festival Sub-9 como um dos principais eventos de futebol de base do Mato Grosso do Sul, com foco na formação de talentos e cidadãos.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, reforçou que investir na base é investir no futuro do futebol sul-mato-grossense:

"A Federação estará onde o futebol acontece. Este festival não é apenas sobre vitórias ou troféus, é sobre construir valores, cidadania e proporcionar oportunidades para nossas crianças. Estamos oferecendo uma experiência que ficará na memória delas e de suas famílias."

