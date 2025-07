FFMS abre inscrições para Curso de Formação de Treinadores

Estão abertas as inscrições para participar do Curso de Formação de Treinadores, da Academia da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), que acontecerá entre 29 e 31 de agosto, em Campo Grande.

A capacitação acontecerá de maneira presencial e também à distância. Uma das pessoas que ministrará as aulas é o técnico René Simões, com passagens pela Seleção Brasileira.

O curso será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, com aulas práticas programadas para o Estádio Jacques da Luz, no bairro Moreninhas. Haverá certificação para quem atingir 80% de presença.

A inscrição tem um valor de R$ 250, com o número de vagas sendo limitado. Para se inscrever, basta clicar aqui.

A capacitação é voltada para os interessados em ingressar na carreira de treinador de futebol. No curso, serão apresentadas ferramentas atualizadas para os desafios do esporte moderno, abordando conteúdos teóricos e práticos em um ambiente de troca e qualificação.

