FFMS apoiou candidatura de Samir Xaud para presidência da CBF

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, atualmente presidida por Estevâo Petrallás, foi uma das entidades que manifestaram apoio na candidatura, embora única, de Samir Xaud para assumir a presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Xaud iniciou a nova gestão neste domingo (25), após ser oficialmente eleito presidente da entidade. Ele teve apoio de 25 das 27 federações estaduais, mas somente de 10 clubes das Séries A e B.

O discurso foi pautada pela "renovação de ideia e desenvolvimento do esporte", além citar a "construção de uma nova CBF.

Tanto a FFMS e as federações Goiana e do Distrito Federal, que manifestaram claro apoio ao novo presidente, destacaram que a nova gestão "pode significar importantes avanços e conquistas ao futebol do Centro-Oeste".

"Em nome dos presidentes Ronei de Freitas (FGF), Daniel Vasconcelos (FFDF) e Estevão Petrallás (FFMS), reiteramos que as federações seguirão unidas e focadas, trabalhando firmemente para contribuir com Samir e Gustavo na recondução do nosso futebol a um futuro forte e promissor", diz trecho da nota assinada pelas três federações.

