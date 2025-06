FFMS aponta acordo sobre débito de R$ 117 mil e diz estar apta a parcerias

Saiba Mais Esportes Ministério Público suspende repasses de órgãos para Federação de Futebol de MS

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, por meio de nota, alegou que a suspensão dos repasses dos órgãos municipais e estaduais foi anulada por decisão judicial e que foi feito um acordo sobre o 'débito' existente, informado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Ainda pela segunda-feira, o órgão divulgou que houve uma notificação para suspender os repasses à federação, devido a irregularidades em um convênio firmado com o poder público, o que gerou uma dívida de R$ 117,7 mil, de "danos causados ao erário".

Porém, a entidade, que cuida do futebol sul-mato-grossense, informou que está apta à celebração de parcerias e à continuidade dos projetos de fomento ao esporte, caso necessário, devido ao acordo judicial obtido e homologado.

"Esclarecemos que houve composição judicial entre as partes, com parcelamento regularmente homologado, estando os pagamentos em curso. Por esse motivo, a exigibilidade do débito foi suspensa por decisão judicial proferida na última sexta-feira", diz trecho da nota.

Dessa forma, com o acordo e a queda da suspensão dos repasses, a federação ainda enfatizou que o processo não "representa qualquer obstáculo atual para o regular funcionamento da entidade".

"Tampouco compromete sua aptidão para firmar convênios ou receber recursos públicos", finalizou.

Ministério Público suspende repasses de órgãos para Federação de Futebol de MS

