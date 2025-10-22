FFMS divulga calendário do futebol sul-mato-grossense para 2026; confira

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou nesta terça-feira (21) o calendário oficial do futebol estadual para 2026.

O principal destaque é o início do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A em 18 de janeiro e o retorno da Copa MS, programada para começar em 5 de setembro.

Entre as novidades estão a Copa Sub-15 de futebol feminino e a criação de copas regionais de base, que dividirão o Estado em quatro regiões, Metropolitana, Bolsão, Grande Dourados e Pantanal. A Série B também foi antecipada e será disputada entre 23 de maio e 26 de julho.

De acordo com o diretor de competições da FFMS, Marco Antônio Tavares, a nova edição da Copa MS garantirá ao campeão a escolha entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Copa Centro-Oeste (conferência da Copa Verde) de 2027. A disputa será aberta a clubes das Séries A e B.

A Copa MS teve apenas uma edição, em 2010, quando o campeão conquistou vaga para a Série D do Brasileiro. Na época, o então presidente Francisco Cezário de Oliveira afirmou que a CBF não havia autorizado a continuidade do torneio porque o estado tinha direito a apenas uma vaga na Série D.

Para as competições nacionais de 2026, a FFMS confirmou os seguintes representantes:

Brasileiro Série D: Operário-MS e Ivinhema

Copa do Brasil: Operário-MS, Ivinhema e Pantanal

Copa Centro-Oeste: Operário-MS e Ivinhema

O evento de lançamento também marcou o anúncio da reestruturação da Comissão de Arbitragem da FFMS, que contará com ouvidoria, corregedoria e coordenadoria pedagógica de formação. O árbitro Augusto Domingo Ortega foi confirmado como o novo coordenador.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também