FFMS divulga tabela das quartas do Sub-15; vaga na Copa do Brasil acirra disputa

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta quarta-feira (6), a tabela detalhada da fase de quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15.

Após as disputas do último fim de semana, oito equipes confirmaram vaga na próxima etapa da competição: Operário FC, Corumbaense, São Gabriel, Bataguassu, Náutico FC, Instituto Aefa, Dourados AC e Naviraiense.

Além da briga pelo título estadual, os clubes lutam por uma vaga na Copa do Brasil Sub-15, que será organizada pela CBF pela primeira vez em 2026.

A rodada de ida das quartas está marcada para o próximo sábado (9), com quatro partidas programadas:

Dourados AC x Bataguassu – às 9h, no Estádio da Leda

Corumbaense x Operário FC – às 15h, no Estádio Arthur Marinho

Naviraiense x Náutico FC – às 13h30, no Estádio Virotão

São Gabriel x Instituto Aefa – às 15h, no Estádio Gramadão, em São Gabriel do Oeste

Os confrontos de volta acontecem nos dias 16 e 17, com os seguintes horários e locais confirmados:

Bataguassu recebe o Dourados AC no dia 17, domingo, às 9h, no Estádio Municipal João de Souza

Operário FC visita o Corumbaense no dia 16, sábado, às 14h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande

Náutico FC recebe o Naviraiense no dia 16, às 16h30, no Estádio Jacques da Luz

Instituto Aefa enfrenta o São Gabriel no dia 16, às 9h30, no Estádio da Leda, em Dourados.

