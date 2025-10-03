Menu
Esportes

FFMS estuda criação da Copa MS

Petrallás avalia competição extra que pode dar vaga à Copa do Brasil ou Série D de 2027

03 outubro 2025 - 14h04Carla Andréa, com ge
Presidente da FFMS, Estevão PetrallásPresidente da FFMS, Estevão Petrallás   (Isabelly Melo)

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, confirmou que o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026 manterá o mesmo formato e número de datas da atual temporada.

A competição terá início em 25 de janeiro e seguirá até abril, com 15 datas no total. O dirigente explicou que não há espaço para mudanças já no próximo ano, mesmo após as alterações anunciadas nesta quarta-feira (1º) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Seria prematuro eu mudar a forma de classificação para este ano", afirmou Petrallás.

A fórmula será a mesma: primeira fase em turno único com nove rodadas, seguida por quartas de final (2 datas), semifinais (2 datas) e finais (2 datas). Os dois primeiros colocados avançam direto às semifinais, enquanto do 3º ao 6º disputam as quartas. Os dois últimos da tabela serão rebaixados.

Times confirmados

Até o momento, oito equipes estão garantidas na Série A: Costa Rica, Operário, Ivinhema, Pantanal, Águia Negra, Dourados, Naviraiense e Corumbaense. As duas últimas vagas sairão da Série B deste ano.

Representantes nacionais em 2026

Segundo a FFMS, Mato Grosso do Sul terá os seguintes representantes nas competições nacionais:

Copa do Brasil: Operário-MS, Ivinhema e Pantanal

Campeonato Brasileiro Série D: Operário-MS e Ivinhema

Copa Centro-Oeste/Copa Verde: Operário-MS

As vagas foram distribuídas a partir da classificação no último Campeonato Sul-Mato-Grossense. Petrallás ressaltou que o estado deve permanecer com apenas uma vaga nas competições regionais.

Possível Copa MS

Em meio às discussões sobre o calendário, o presidente revelou que estuda a criação da Copa MS, torneio que poderia conceder vaga à Copa do Brasil ou à Série D a partir de 2027. O tema já foi tratado em conversa telefônica com Júlio Avelar, diretor de competições da CBF.

Apesar disso, Petrallás reforçou que, para 2026, não haverá alterações no Estadual: "Mato Grosso do Sul não tem equipes na Série A ou Série B do Brasileiro e não tem como fazer em menos datas para 2026", concluiu.

