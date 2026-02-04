FFMS firma parceria com Pantanal Esporte Clube para fortalecer futebol de amputados

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, recebeu representantes do Pantanal Esporte Clube – Futebol para Amputados e firmou uma parceria voltada ao fortalecimento da modalidade no Estado. Durante o encontro, a Federação disponibilizou materiais esportivos para os treinamentos da equipe e definiu apoio institucional para a divulgação do futebol de amputados.

O acordo prevê o fornecimento de equipamentos como bolas, cones, pratos de marcação e coletes, além da possibilidade de ações conjuntas em eventos organizados pela FFMS. Entre as iniciativas discutidas está a abertura de partidas do Campeonato Sul-Mato-Grossense em Campo Grande, ampliando a visibilidade da equipe e da modalidade.

Para o vice-presidente do Pantanal Esporte Clube, Roney Vasques, a parceria representa um avanço importante para o projeto. “O presidente Estevão fechou essa parceria com o Pantanal Esporte Clube no auxílio com materiais esportivos e também nos estendeu a mão para que possamos crescer na modalidade e na divulgação por meio da Federação”, afirmou.

Segundo Roney, o apoio chega em um momento estratégico, com a retomada dos treinamentos da equipe. “A ajuda da Federação veio em um momento muito importante, porque vamos iniciar o retorno aos treinos e esses materiais são fundamentais para o desenvolvimento das atividades”, disse.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, destacou que a iniciativa reforça o papel social do esporte e o compromisso da entidade com ações inclusivas no futebol sul-mato-grossense.

Participaram da reunião atletas do Pantanal Esporte Clube, entre eles Patrick Pisoni, convocado para a Seleção Brasileira da modalidade, além do técnico Juarez Godoy e dirigentes da equipe.

Fundado em 2018, o Pantanal Esporte Clube surgiu a partir da iniciativa de três amigos amputados que decidiram retomar a prática esportiva. Atualmente, o clube é o único representante de Mato Grosso do Sul em competições nacionais de futebol para amputados.

