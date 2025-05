FFMS promove novo curso de formação para treinadores em Campo Grande

A FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) promove entre os dias 18 e 20 de julho, o novo curso de formação para treinadores de futebol. De forma presencial, as aulas acontecerão na sede do Instituto Federal, em Campo Grande.

Apesar de ser direcionado para profissionais de educação física, técnicos que atuam em competições de base e amadoras, a federação decidiu não colocar restrições e abre também para o público interessado em aprender sobre táticas e teorias do futebol.

Entre os palestrantes, estão o Prof. Dr. Bruno Elias, o Prof. Dr. Gabriel Ota, O Prof. Dr. Hugo Santana, o especialista Paulo Andreotti e o treinador Narciso, ex-jogador do Santos e ex-técnico das categorias de base do clube.

Diversos temas serão abordados no curso, como desenhos táticos, preparação física, análise de desempenho e até gestão de pessoas.

Informações poderão ser obtidas pelo whatsapp (67) 98114-8980.

