FFMS tenta garantir laudos de segurança nos estádios visando campeonatos em 2026

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul busca regularizar e unificar laudos considerados obrigatórios para o pleno funcionamento dos estádios que estarão recebendo as partidas do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2026.

Durante a quinta-feira (31), o presidente Estevão Petrallás esteve reunido com integrantes da Polícia Militar, do Ministério Público. O encontro serviu para também alinhar a situação junto ao Corpo de Bombeiros.

No encontro foi debatido a unificação dos prazos de vencimento dos quatro laudos técnicos obrigatórios, evitando divergências que atrasam a liberação dos estádios.

Atualmente, 17 estádios estão cadastrados, mas a validade e atualização dos laudos precisam seguir critérios legais e prazos organizados para garantir a segurança e a legalidade da realização das partidas.

Os laudos técnicos obrigatórios incluem: Laudo de Vistoria de Engenharia; Laudo de Segurança da PM; Laudo do Corpo de Bombeiros;Laudo de Condições Sanitárias e Higiene.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também