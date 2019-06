FFSMS realiza Taça Brasil de Clubes pela primeira vez em Dourados

A FFSMS (Federação de Futebol de Salão do MS) está realizando pela primeira vez em Dourados a Taça Brasil de Clubes. O campeonato garante aos dois primeiros colocados acesso à divisão especial da modalidade, ou seja, a elite do futsal nacional. A edição deste ano contará com seis equipes na disputa, sendo duas de Dourados: Juventude AG, que é a anfitriã dos jogos, e também a equipe da Apaefs.

Ainda participam da disputa a Associação Sorriso de Futsal – MT, Círculo Militar de Teresina-PI, Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Pará – PA e Unidos do Alvorada Esporte Clube – AM. Conforme o regulamento, a competição é disputada em pontos corridos, ou seja, todos jogam contra todos, e ao final a equipe que tiver o maior números de pontos ficará com o título. Neste sábado (29) serão realizados três jogos.

A competição, que já está na 46ª edição, é organizada pela própria CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) e FFSMS, e conta com apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Em Três Lagoas, é realizada desde ontem (28) a 8ª rodada da Copa Assomasul de futebol que, além do time anfitrião, terá a participação de Água Clara, Costa Rica, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo e Selvíria. Mais três equipes serão classificadas para a 2ª fase da tradicional competição organizada pela diretoria de Esportes da Assomasul.

Por enquanto, são 21 as equipes classificadas para a fase seguinte do maior campeonato amador de futebol do Centro-Oeste. Entre elas: Antônio João, Porto Murtinho, Bela Vista, Douradina, Novo Horizonte do Sul, Naviraí, Terenos, Jaraguari, Rio Negro, Caarapó, Paranhos, Aral Moreira, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Nioaque, Corumbá, Tacuru, Mundo Novo, Figueirão, Paraíso das Águas e Bandeirantes.

De acordo com o regulamento da competição, 30 equipes vão se encontrar na fase seguinte. Em sua 16ª edição, a Copa Assomasul conta com a parceria da Fundesporte, Confaz-M/MS, Cassems, Sanesul, B&C Construtura e Topper.

Confira os Jogos deste sábado (29) em Três Lagoas:

Grupo com 6 equipes

10h30- Água Clara x Paranaíba

13h30 – Costa Rica x P.J.2

14h30- V.J.2 X P.J.2

15h30 – Três Lagoas x V.J.3

