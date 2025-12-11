Menu
Fifa abre nova fase de venda de ingressos para a Copa de 2026

Os torcedores poderão solicitar entradas específicos para os jogos de suas seleções

11 dezembro 2025 - 09h40Sarah Chaves
Foto: Arquivo FifaFoto: Arquivo Fifa  

A Fifa inicia nesta quinta-feira (11), às 13h (de Brasília), o período de solicitação dos ingressos destinados às federações e associações participantes da Copa do Mundo de 2026, que representam 8% da capacidade dos estádios e ficam localizados atrás de um dos gols. A CBF terá sua cota vendida exclusivamente pela própria Fifa.

Essa etapa permite que torcedores comprem entradas especificamente para os jogos de suas seleções, algo que, até então, só podia ser feito sem saber quais partidas ocorreriam, já que o sorteio da fase de grupos não havia sido realizado. Segundo a entidade, cerca de 2 milhões de ingressos já foram comercializados nas fases anteriores.

O prazo para solicitar ingressos vai até o dia 13 de janeiro, às 13h (de Brasília). Não há prioridade por ordem de inscrição: quem participar no último dia terá as mesmas chances de quem se cadastrou no início.

Os interessados precisam criar uma conta no site fifa.com/tickets. Em seguida, devem selecionar a seleção desejada e, na fase posterior, escolher os jogos, categorias e quantidade de ingressos pretendidos.

Após o encerramento do prazo, caso o número de pedidos exceda a quantidade disponível, a Fifa realizará um sorteio para definir os contemplados. Os vencedores serão avisados por e-mail, e os pagamentos serão debitados entre janeiro e fevereiro de 2026.

