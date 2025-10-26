Fifa anuncia novo torneio de seleções do Sudeste Asiático

A Fifa anunciou neste domingo (26), durante a 47ª Cúpula da ASEAN, realizada em Kuala Lumpur, na Malásia, a criação da Fifa ASEAN Cup, torneio voltado ao fortalecimento e desenvolvimento do futebol entre os países do Sudeste Asiático.

A nova competição integra um Memorando de Entendimento assinado entre a Fifa e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), representados pelo presidente Gianni Infantino e pelo secretário-geral Kao Kim Hourn.

O objetivo do acordo é ampliar a cooperação esportiva e promover o intercâmbio entre as federações da região.

De acordo com Infantino, o torneio será inspirado no formato da Copa Árabe, organizada pela Fifa em 2021, e contará com a participação de todas as seleções nacionais dos países-membros da ASEAN.

“Estamos unindo países e fortalecendo as seleções nacionais da região. A Fifa ASEAN Cup será um grande sucesso e contribuirá para o desenvolvimento do futebol em todo o Sudeste Asiático”, declarou o presidente da Fifa.

A Fifa informou ainda que trabalhará em conjunto com a Confederação Asiática de Futebol (AFC), a Federação de Futebol da ASEAN e as associações nacionais filiadas para definir os detalhes finais do formato e do calendário da competição.

