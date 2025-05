Fifa endurece punições contra racismo em novo Código Disciplinar

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (29) a nova versão de seu Código Disciplinar, com regras mais rígidas para combater o racismo no futebol.

O documento, aprovado pelo Conselho da entidade em reunião recente, amplia as penalidades para clubes, associações e participantes envolvidos em atos discriminatórios.

Entre as mudanças, o artigo 15 — que trata especificamente de “Discriminação e Racismo” — passa a permitir que qualquer atleta ou membro envolvido em uma partida possa relatar uma situação de racismo diretamente ao árbitro.

Caso a denúncia seja confirmada, o árbitro deve aplicar o protocolo em três etapas: interromper o jogo, suspender temporariamente e, se necessário, encerrar a partida.

Além disso, o novo texto eleva o valor das multas. A punição mínima para clubes ou associações envolvidas em casos de racismo será de 20 mil francos suíços (cerca de R$ 137 mil), podendo chegar a até 5 milhões de francos suíços (aproximadamente R$ 34 milhões). valor bem acima do limite padrão de 1 milhão de francos suíços estabelecido em outras sanções.

Em casos de reincidência, o Código prevê medidas mais severas, como partidas com portões fechados, dedução de pontos, expulsão de torneios e até rebaixamento.

As federações nacionais têm até o dia 31 de dezembro para incorporar as novas diretrizes aos seus regulamentos internos.

Outra novidade é que a Fifa poderá intervir diretamente em federações que, segundo avaliação da entidade, falharem na aplicação das regras. Também está previsto o direito de apelar ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) contra decisões consideradas inadequadas.

