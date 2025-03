Fifa exclui rival do Flamengo do Mundial de Clubes

O León, do México, não disputará mais o Mundial de Clubes de 2025. A Fifa anunciou nesta sexta-feira (22) que a equipe foi excluída da competição por pertencer ao mesmo grupo empresarial do Pachuca, algo proibido pelo regulamento do torneio.

O substituto do time ainda será definido pela entidade máxima do futebol.

Com a saída do León, o Flamengo, que integra o Grupo D da competição, terá um novo adversário, além de Chelsea e Espérance. Segundo a Fifa, a decisão foi tomada após uma análise detalhada das evidências do caso.

“Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo”, informou a entidade em comunicado oficial.

A decisão da Fifa já era esperada, pois Pachuca e León estavam cientes de que sua participação estava sob investigação.

No entanto, o Pachuca contestou a decisão e prometeu esgotar todos os recursos disponíveis para tentar reverter a situação.

“Estamos inconformados com a decisão e apelaremos até as últimas instâncias. Todas as provas e documentação que mostram nossa independência administrativa e esportiva foram apresentadas com absoluta oportunidade e transparência. Será o Secretário Geral da entidade que decidirá qual dos clubes não participará. Em nosso caso, defenderemos o que foi ganho no gramado de maneira justa, profissional e com apego às regras da competição”, declarou o clube em nota.

Os clubes pertencem ao conglomerado do empresário Jesús Martínez Patiño, que também administra o Zacatecas, Coyotes de Tlaxcala, Talleres (Argentina) e Everton (Chile).

Quem será o substituto?

Ainda não há definição oficial sobre quem ficará com a vaga deixada pelo León, mas a equipe substituta será da Concacaf.

O América do México aparece como uma opção, já que ocupa a terceira posição no ranking da confederação, atrás de Monterrey e León. Entretanto, o regulamento limita a participação a duas equipes por país, salvo exceções para campeões continentais nos últimos quatro anos, o que pode dificultar a escolha do América.

Outra alternativa é a Alajuelense, da Costa Rica, que venceu a Taça Centro-Americana e é o melhor time não mexicano e não americano no ranking considerado para definir os participantes.

O clube costarriquenho recorreu à Fifa e, posteriormente, levou o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), instância máxima da justiça desportiva. A Fifa aguarda a decisão do tribunal antes de anunciar oficialmente o substituto do León.

