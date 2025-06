Filho de Eliza Samudio é convocado para Seleção Brasileira Sub-15

Bruno Samudio, filho da modelo Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno Fernandes, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 e vai disputar a Copa 2 de Julho, torneio tradicional das categorias de base que acontece entre os dias 2 e 13 de julho, em Salvador (BA).

A competição homenageia a data da independência da Bahia, proclamada em 2 de julho de 1823.

Aos 15 anos, Bruninho atua como goleiro e defende atualmente as categorias de base do Botafogo, clube com o qual assinou contrato em julho de 2024.

Ele foi criado pela avó materna, Sônia Moura, após o assassinato da mãe, Eliza, em 2010.

Na fase de grupos da Copa 2 de Julho, a Seleção Sub-15 enfrentará a Seleção Scout (BOL), Galícia, Dom Macedo-BA Mato Grosso do Sul). Os jogos terão dois tempos de 30 minutos cada.

Confira os confrontos do Brasil na fase de grupos:

2 de julho: Brasil x Galícia

3 de julho: Brasil x Jacobina

4 de julho: Brasil x Seleção Scout (BOL)

5 de julho: Brasil x Dom Macedo-BA

Antes de chegar ao Botafogo, Bruninho chegou a passar por uma peneira no Athletico Paranaense, onde foi selecionado para integrar a base do clube, mas sem firmar contrato. O talento do jovem goleiro chamou atenção de olheiros e acabou garantindo uma oportunidade oficial no time carioca.

Convocação da Seleção Brasileira Sub-15

Goleiros

Bruno Samudio - Botafogo

Caleb - Atlético-MG

Miguel - Ferroviária

Laterais

Alexsander - Grêmio

Enzo - Internacional

Heitor Araújo - Goiás

Julio - Cruzeiro

Zagueiros

Ayslan - Palmeiras

Lucas Miranda - São Paulo

Ruan Pablo - Palmeiras

Samuel - Internacional

Yuri Domingues - Vasco

Meio-campistas

Davi Fraga - Flamengo

Fernando - Avaí

Henrique Lemos - Cruzeiro

José Henrique - Athletico

Lucas Lopes - Corinthians

Myguel - Red Bull Bragantino

Pedro Henrique - Palmeiras

Atacantes

Bernardo Germano - Botafogo

Deryck Cayk - Internacional

Jean Carlos - Fluminense

João Lucas - São Paulo

Nicolas - São Paulo

Thayson - Cruzeiro

